Цей фестиваль відбувався у Києві на ВДНГ минулого тижня і десятки видавництв продавали там свою продукцію. Одна з учасниць фестивалю опублікувала відео про видавця, до стенду якого ніхто не підходив і це перетворилося в історію справжнього дива, яку розповість 24 Канал.

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На останній день змінилося усе

Піарниця видавництва "Ранок" Богдана Богельська на своїй сторінці у TikTok поділилася фотографіями з фестивалю "Книжкова країна". На ньому видно стенд видавництва "Сітон", біля якого немає людей, окрім чоловіка, що продає ці книги.

Чоловіка звати Юрій Ковальський і він працює редактором у маленькому видавництві, в якому крім нього є ще двоє людей. На фестивалі, який тривав чотири дні, пан Юрій представляв книги свого видавництва, які не користувалися попитом на фестивалі.

Богдана поділилася історією чоловіка в мережі. І в коментарях почався справжній бум – хто планував відвідати останній день фестивалю – обіцяв прийти до пана Юрія, а хто з інших міст – просив придбати для них книгу і відправити поштою. За добу ролик зібрав сотні тисяч переглядів. Тому наступного дня у видавництва "Сітон" уже були черги.

Наступний день після публікації: дивіться відео

Однак не всі відвідувачі змогли знайти пана Юрія. Його колега пояснила це просто – вранці розкупили усі книги, які "Сітон" привіз на фестиваль, то ж пану Юрію довелося їхати за додатковими книгами.

Пану Юрію довелося їхати за новими книгами: дивіться відео

Після такої хвилі популярності Богдана Богельська опублікувала й реакцію самого пана Юрія на те, що трапилося.

Для нашого видавництва сьогодні дивовижний день, тому що і перші три дні були непогані, але четвертий – це дійсно… Ми ніяк не чекали, що стільки прийде до нас покупців, читачів. І виявилося, що це завдяки TikTok, що це завдяки старанням однієї дуже гарної жінки, дівчини, яка нам якраз допомогла дізнатися, що TikTok – це щось таке дивовижне, що так допомагає продавати книжки. І дуже приємно, що відгукнулися люди молоді,

– сказав пан Юрій.

Ба більше, видавець каже, що всі, хто не зміг побувати на ВДНГ і хоче придбати книгу – може замовити і їх нгадішлють поштою. До кожного замовлення пан Юрій обіцяє книгу в подарунок.

Цікаво, що раніше дещо схожа історія трапилася у США. Там після відео у TikTok письменник, до якого ніхто не прийшов на презентацію книги, став найпопулярнішим у США.