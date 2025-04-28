Одним із найвідоміших нащадків Тараса Шевченка є художник Фотій Красицький. Що про нього варто знати – розповідає 24 Канал.

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Чим прославився Фотій Красицький

Фотій був онуком Катерини Шевченко – сестри Кобзаря. З ранніх років він був змушений працювати, але мав такий же хист до малювання, як і його дядько. Тому в 15 років він зібрав свої малюнки і пішов навчатися до Миколи Мурашка. Фінансував навчання талановитого юнака композитор Микола Лисенко. Пізніше Красицький навчався у Санкт-Петербурзі. Потім повернувся до Києва.

Одну з перших картин Красицького, "Гість із Запоріжжя", придбали за 600 карбованців. Це була піврічна зарплата вчителя гімназії.

Гість із Запоріжжя
"Гість із Запоріжжя", Фотій Красицький

Фотія Красицького в інтелігентних колах називали "милий Фотя" і він був знайомий з тогочасною елітою. Ба більше – писав потрети Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Олени Пчілки та інших.

Леся Українка
Портрет Лесі Українки авторства Фотія Красицького

Більшовики розстріляли зятя Фотія та відправили в заслання одну з його доньок. Проте сам Фотій спершу уник репресій. Ба більше, у Києві навіть відкрили його виставку, але вона проіснувала тільки 1 день, бо відкриття відбулося 21 червня 1941 року – за день до початку німецько-радянської війни.

Красицький опинився в німецькій окупації, адже на тлі хвилювань у нього трапився інфаркт. Коли йому полеглашо – долучився до патріотичних діячів, котрі працювали над відновленням України. Під час визвольних змагань Красицький писав портрет Симона Петлюри, проте так і не закінчив його, то ж залу установчих зборів Української Національної Ради прикрашав завершений потрет очільника Директорії.

Фотій Красицький
Фотій Красицький / Фото УВАН

Нацисти вивезли до Німеччини наймолодшу доньку художника, а НКВД переслідували його після того, як захопили Київ, адже йому інкримінували колабораціонізм. На тлі цього у 1944 році внучатий племінник Тараса Шевченка помер.