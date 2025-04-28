Михайло Косач, брат Лесі Українки, якого вона дуже любила, також був непересічною особистістю. 24 Канал розповідає про нього детальніше.

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Не тільки брат поетеси

Він відомий як визначний науковець. В останні роки свого життя викладав у Харківському університеті.

Водночас він також був і поетом, хоч і менш відомим, ніж сестра. Його лірика виходила під псевдонімом Михайло Обачний.

Крім цього, він також мав колосальний вплив на свою сестру та її творчість. Цікаво, що він також розробив апарат, який зміг "просвітити" кістки поетеси на рівні із рентгеном.



Леся Українка та Михайло Косач / Фото з відкритих джерел

Михайло Косач був одружений із подругою сестри Олександрою Судовщикою. Цікаво, що Олена Пчілка не благословила шлюб, а батько був свідком зі сторони нареченої.

До слова! Першим коханням Лесі Українки був одружений чоловік. У 19 років поетеса освідчилася у почуттях Михайлові Славинському – молодому юристу, котрий був одружений і на 10 років старшим за Лесю.

Своєю чергою, Леся неодноразово говорила про свою любов до брата. Вона так і не змогла прийняти ранню смерть Михайла.

Він помер у віці 34 років від дизентерії. Останні 5 днів життя провів у маренні.