Усе почалося з того, що Стенлі приїхав в одну з книгарень, аби презентувати свою книгу, проте ніхто до нього не прийшов. Як книга письменника раптом стала бестселером – розповідає 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Бобрікової.

Цікаво 104-річна жінка назвала три слова, які розкривають таємницю довголіття

Одне відео змінило усе

У книгарні Джонатана Стенлі побачила Тейлор Мей – блогерка і мама трьох дітей. Вона зняла відео, на якому видно, як письменник сидить біля десятків своїх книг, але ніхто до нього не підходить. І це відео вона опублікувала в мережі Tik Tok.

Джонатан Стенлі у книгарні: дивіться відео

Джонатан Стенлі написав книгу "Цілеспрямоване виконання" – мотиваційний нон-фікшн. Тейлор поцікавилася тим, що за книгу написав автор, а її донька Еллі, котра мріє бути письменницею, придбала книгу і підписала її в Стенлі. Автор залишив їй миле побажання і всім цим мама дівчинки також поділилася у мережі.

За першу добу відео з книгарні зібрало 54 мільйони переглядів. Зараз це відео переглянули понад 72 мільйони разів.

Багатьох людей розчулила історія письменника, тому вони вирішили підтримати його, придбавши книгу. За 4 дні "Цілеспрямоване виконання" стала бестселером на всіх платформах, включно з Amazon. У мережі пишуть, що тираж книги уже скінчився.

Сам же письменник подякував усім за підтримку і розповів, що втратив роботу і вклав усі сили у книгу, аби допомогти змінити чиєсь життя. А читачі кажуть, що книга і справді хороша та варта прочитання. За дві доби на його сторінку в TikTok підписалися майже 700 тисяч людей.

Реакція письменника на популярність: дивіться відео

Автор каже, що у підсумку книга змінила життя. Зокрема і його – всього лише за кілька днів.