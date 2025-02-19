Компанія підтвердила, що ця опція більше не буде доступною на її сайті, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Чому це важливо

Функція завантаження через USB була корисною для тих, хто не мав доступу до Wi-Fi. Хоча процес був доволі трудомістким – книги доводилося завантажувати окремо – він забезпечував можливість зберігати резервні копії.

Крім того, Amazon неодноразово вилучала книги зі свого онлайн-магазину або навіть видаляла їх з пристроїв користувачів.

Один з найвідоміших випадків стався у 2009 році, коли компанія без попередження видалила з Kindle придбані копії романів Джорджа Орвелла "1984" та "Колгосп тварин" через проблеми з правами на їх публікацію.

Також нещодавно були замінені оновлені версії книг Роальда Дала, включно з "Чарлі і шоколадна фабрика", де було змінено формулювання у тексті.

Видалення функції ускладнить збереження резервних копій та конвертацію електронних книг у формати, придатні для використання на пристроях, відмінних від Kindle.

Завантажені через сайт Amazon файли мали формат AZW3, який дозволяв легко видаляти DRM-захист за допомогою спеціального програмного забезпечення. Однак сучасні Kindle використовують формат KFX, запроваджений у 2015 році, що покращує шрифти та макети, але має більш жорсткий DRM-захист.

Як працювала функція завантаження книг

Опція "Завантажити та передати через USB" зберігалася ще з тих часів, коли Kindle не підтримували Wi-Fi. Вона була доступною в бібліотеці контенту Amazon – користувачі могли вибрати придбану книгу, натиснути "Більше дій", обрати відповідний Kindle-пристрій і завантажити файл на комп’ютер.

Наразі при спробі скористатися цією функцією на екрані з’являється нове попередження:

З 26 лютого 2025 року опція ‘Download & Transfer via USB’ більше не буде доступною. Ви все ще можете надсилати книги Kindle на свої пристрої через Wi-Fi, вибравши опцію "Доставити або Видалити з пристрою".

Офіційний коментар Amazon

Amazon підтвердила зміни у своїй заяві виданню The Verge.

Користувачі можуть продовжувати читати книги, які вже завантажені на їхні пристрої Kindle, та отримувати новий контент через додаток Kindle, Kindle для вебу або безпосередньо через Kindle-пристрої з підтримкою Wi-Fi,

– повідомила представниця компанії Джекі Берк.

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Після відключення цієї функції користувачі все ще зможуть вручну копіювати файли на Kindle через USB за допомогою додатків Amazon або сторонніх програм, таких як Calibre. Проте завантажувати файли своїх придбаних книг на комп’ютер більше не вдасться.