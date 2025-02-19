Дерев’яна обробка ноутбука була виконана майстрами японської компанії Funaki Woodworks, повідомляє 24 Канал з посиланням на ITMedia. Виготовлення унікальної кришки зайняло від двох до трьох місяців.

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Орнамент на корпусі складається з 5 800 елементів, вирізаних із чотирьох видів добірної деревини. Одним із найбільших викликів для майстрів стала необхідність зберегти тонку конструкцію кришки.



Дерев'яні деталі мають товщину всього 4 мм. / Фото ITMedia

Окрім витонченого різьблення, ноутбук отримав додаткові декоративні елементи. Наприклад, клавіші S, F та J, що символізують абревіатуру Shimane Fujitsu Japan, мають спеціальні дерев’яні накладки.



Ноутбук Fujitsu / Фото ITMedia

Досягнення у 50 мільйонів випущених комп’ютерів є важливою віхою для Shimane Fujitsu, яка займається виробництвом ПК понад 30 років. Варто зазначити, що компанія вже випускала подібну пам’ятну модель, коли перетнула рубіж у 40 мільйонів одиниць.