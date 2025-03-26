Все началось с того, что Стэнли приехал в один из книжных магазинов, чтобы представить свою книгу, однако никто к нему не пришел. Как книга писателя вдруг стала бестселлером – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Бобриковой.

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Одно видео изменило все

В книжном магазине Джонатана Стэнли увидела Тейлор Мэй – блогер и мама троих детей. Она сняла видео, на котором видно, как писатель сидит возле десятков своих книг, но никто к нему не подходит. И это видео она опубликовала в сети Tik Tok.

Джонатан Стэнли в книжном магазине: смотрите видео

Джонатан Стэнли написал книгу "Целенаправленное выполнение" – мотивационный нон-фикшн. Тейлор поинтересовалась тем, что за книгу написал автор, а ее дочь Элли, которая мечтает быть писательницей, приобрела книгу и подписала ее в Стэнли. Автор оставил ей милое пожелание и всем этим мама девочки также поделилась в сети.

За первые сутки видео из магазина собрало 54 миллиона просмотров. Сейчас это видео просмотрели более 72 миллионов раз.

Многих людей растрогала история писателя, поэтому они решили поддержать его, приобретя книгу. За 4 дня "Цілеспрямоване виконання" стала бестселлером на всех платформах, включая Amazon. В сети пишут, что тираж книги уже закончился.

Сам же писатель поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что потерял работу и вложил все силы в книгу, чтобы помочь изменить чью-то жизнь. А читатели говорят, что книга действительно хорошая и стоит прочтения. За двое суток на его страницу в TikTok подписались почти 700 тысяч человек.

Реакция писателя на популярность: смотрите видео

Автор говорит, что в итоге книга изменила жизнь. В частности и его – всего лишь за несколько дней.