Її образ увіковічила Ліна Костенко у однойменному творі у віршах. 24 Канал зібрав цікаві факти про Марусю Чурай.

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Існує сумнів щодо її існування

Історики досі сперечаються, чи була Маруся Чурай реальною особою, чи лише фольклорним образом. Найбільше джерел, де мовиться про неї, – це усна народна творчість. Можливо, це узагальнений образ жінки-піснярки з кількох історичних постатей – звідси така глибина і багатошаровість легенди.

Її приписують авторство понад 20 пісень.

Серед них найвідоміші: "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", "Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні". Пісня "Засвіт встали козаченьки" стала національним маршем. Її співали козаки, січові стрільці, УПА – вона мала статус патріотичної бойової пісні протягом століть. У деяких регіонах вірили, що її пісні можуть "розчулити навіть камінь" або зцілювати душевні рани.

У 1970-х її образ використовували у СРСР

Радянська влада намагалася подати її як приклад "патріотки народу", але без акценту на її релігійності чи драматичності кохання.

В Україні є кілька пам’ятників Марусі Чурай

Найвідоміший – у Полтаві (1982 рік), але є також меморіальні дошки в інших містах, хоч історично вона не мала зв’язку з ними.