Ее образ увековечила Лина Костенко в одноименном произведении в стихах. 24 Канал собрал интересные факты о Марусе Чурай.

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Существует сомнение относительно ее существования

Историки до сих пор спорят, была ли Маруся Чурай реальным лицом, или только фольклорным образом. Больше всего источников, где говорится о ней, – это устное народное творчество. Возможно, это обобщенный образ женщины-песенницы из нескольких исторических фигур – отсюда такая глубина и многослойность легенды.

Ее приписывают авторство более 20 песен.

Среди них самые известные: "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", "Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні". Песня "Засвіт встали козаченьки" стала национальным маршем. Ее пели казаки, сечевые стрельцы, УПА – она имела статус патриотической боевой песни на протяжении веков. В некоторых регионах верили, что ее песни могут "растрогать даже камень" или исцелять душевные раны.

В 1970-х ее образ использовали в СССР

Советская власть пыталась подать ее как пример "патриотки народа", но без акцента на ее религиозности или драматичности любви.

В Украине есть несколько памятников Марусе Чурай

Самый известный – в Полтаве (1982 год), но есть также мемориальные доски в других городах, хотя исторически она не имела связи с ними.