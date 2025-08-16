На червоній гілці метро між станціями "Золоті ворота" та "Університет" також мала бути ще одна. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Чому станцію "Львівська брама" так і не добудували?

Мовиться про станцію "Львівська брама". Її почали будувати у символічний та важливий для України період – одразу після здобуття незалежності у 1991 році. Однак тоді не врахували певних нюансів: у країні був хаос, а бюджету не вистачало.

Будівельники встигли почати будівництво, проте звели тільки коробку станції. Вони не встигли зробити облицювання, виходи та навіть вентиляцію. На цьому будівництво згорнули, адже не знайшли інвестора, який міг би вкласти гроші у проєкт.

Що відомо про недобудовану станцію: дивіться відео

"Львівська брама" повинна була бути станцією, до якої вів би перехід із бізнес-центру на Львівській площі, але проєкт заморозили. Вона так і стоїть недобудованою вже понад три десятки років. Зараз всередині тільки графіті та тиша.

До слова, станція "Червоний хутір" на зеленій гілці метро Києва є єдиною наземною станцією, відкрита 28 травня 2008 року, спочатку не планувалась, але була побудована для з'єднання лівобережних дачних масивів і підприємств з містом. Станція спочатку називалась "станцією-привидом" через рідкісні прибуття потягів, але зараз має більший потік людей через розвиток району.