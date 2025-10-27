Ця тварина є символом рішучості, впевненості та трансформацій. Хто буде символом 2026 року – розповість 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.
Яким буде символ 2026 року?
Китайський або ж східний календар має 12 знаків зодіаку. Змія є шостим знаком, під яким ми і проживаємо зараз 2025 рік. Натомість 2026 рік буде під символом Червоного Вогняного Коня, який є втіленням ентузіазму, швидкості та запалу. Тому цей рік буде зосереджений на сміливих кроках та відкритті нових горизонтів.
Проте за китайською традицією, рік Червоного Вогняного Коня настане не 1 січня. Під знаком Зеленої Дерев'яної Змії ми житимемо ще до 17 лютого, тобто до китайського Нового року.
Червоний Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото з відкритих джерел
Кінь також є символом людей, які народилися у 2014, 2022, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 та 1930 роках. Тому Новий рік, як каже китайський календар, підсилюватиме сильні риси людей, котрі народилися під цим знаком – вони будуть більш сміливими та впевненими, а також сповненими рішучості.
Які знаки зодіаку є в китайському календарі?
Китайський календар має цикл, що складається з 12 знаків зодіаку, котрі, відповідно, є символами 12 років.
За давніми легендами, послідовність звірів у календарі визначили під час перегонів, які організував Нефритовий Імператор. Хто фінішував раніше, той був першим у циклі.
Таким чином цикл починається зі Щура. Слідом за ними ідуть Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і закриває цикл Свиня.