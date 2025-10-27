Это животное является символом решимости, уверенности и трансформаций. Кто будет символом 2026 года – расскажет 24 Канал со ссылкой на ChineseNewYear.

Каким будет символ 2026 года?

Китайский или восточный календарь имеет 12 знаков зодиака. Змея является шестым знаком, под которым мы и проживаем сейчас 2025 год. Зато 2026 год будет под символом Красного Огненного Коня, который является воплощением энтузиазма, скорости и задора. Поэтому этот год будет сосредоточен на смелых шагах и открытии новых горизонтов.

Однако по китайской традиции, год Красной Огненной Лошади наступит не 1 января. Под знаком Зеленой Деревянной Змеи мы будем жить еще до 17 февраля, то есть до китайского Нового года.



Красная Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото из открытых источников

Конь также является символом людей, которые родились в 2014, 2022, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 и 1930 годах. Поэтому Новый год, как говорит китайский календарь, будет усиливать сильные черты людей, которые родились под этим знаком – они будут более смелыми и уверенными, а также полными решимости.

