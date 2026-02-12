Раїса Троянкер народилась на Черкащині та була письменницею, поеткою та воєнною кореспонденткою під час Другої світової війни. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про Раїсу Троянкер?

Вона народилась у родині сторожа синагоги та виховувалась у ортодоксальній єврейській родині. Рано почала писати вірші і так само рано вперше вийшла заміж.

У шлюбі із Онопрієм Турганом у них народилась донька. Це зруйнувало стосунки письменниці із її родиною. Згодом вони переїхали до Харкова, де Троянкер опинилась чи не єдною поеткою у будинку харківських письменників.



Раїса Троянкер була у "Будинку слово" / Кадр із фільму

Троянкер була справжньою femme fatale. Вона мала бурхливе особисте життя – кажуть, що ледь не кожен харківський письменник мав із нею стосунки. Письменниця та поетка не приховувала цю сторону своєї натури, а у листі до Івана Дніпровського навіть зізнавалася, що лікується від німфоманії.

Водночас варто відзначити, що Троянкер була справжньою ерудиткою, коло її інтересів не обмежувалось літературою. Їй вдалося уникнути репресій, бо у 1935 році вона втретє вийшла заміж та виїхала до Марманська.

У її останній збірці віршів, яка вийшлв російською мовою, прослідковуються типові радянські пропагнсдистські настрої.

Що писала Раїса Троянкер?

Поезія Раїси Троянкер була специфічною, проте знаходила свого читача. Видання "Українки" пише, що про її поезію є спогад письменника Юрія Смолича. За його словами, вона писала тільки еротичні, проте непогані вірші.

Вона стала першовідкривачкою у цьому жанрі для української літератури. На жаль, ця тема так і не отримала розвитку, проте Троянкер увійшла у історію.

