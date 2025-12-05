Олександр Довженко був одружений двічі і саме другу дружину підозрюють у доносах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про другу дружину Олександра Довженка?

Юлія Солнцева – відома кінорежисерка та друга дружина Олександра Довженка. Саме вона стала коханням всього його життя. Росіянка справді відповідала йому взаємністю та неодноразово рятувала життя Довженку.

Щоправда, її підозрювали у зв'язках НКВС, тож, ймовірно, вона рятувала його від загрози, яку створювала сама. Ходили чутки, що вона шпигувала за своїм коханим, проте потім сама ж витягувала його зі смертельної небезпеки.



Олександр Довженко та Юлія Солнцева / Фото журналу "Українки"

Наприклад, коли під час війни він припинив виходити на зв'язок, Солнцева домоглась аудієнції із Лаврентієм Берією. За лічені дні Довженка вивели із оточення та повернули додому.

Також припускають, що саме вона врятувала його життя після того, як кіносценарій "Україна в огні" розгромили.

Чи була їхня зустріч випадковою?

Солнцева познайомилась із Довженком у найбільш підходящий момент: він був в Одесі, а його перш дружина хворіла. Дослідники досі припускають, що це міг бути хід спецслужб, пише журнал "Українки".

На момент, коли вони познайомились, у Солнцевої теж був чоловік, однак їм це не заважало. Ймовірно, вони планували провести разом кілька днів, проте роман затягнувся на десятиліття.

Саме Юлія Солнцева займалась популяризацією творчості режисера після його смерті.

