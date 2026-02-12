Про це розповів машиніст Дмитро Рода у своєму відео в Instagram, яке вже зібрало сотні тисяч переглядів.

Як у вагоні з'являється повітря без відкритих вікон?

За словами машиніста, у салонах є повітрозабірники, через які під час руху поїзда свіже повітря заходить безпосередньо до вагона. Коли склад рухається тунелем, повітря природним чином "зачерпується" та розподіляється всередині.

Водночас напрямок руху поїзда впливає на те, як саме циркулює повітря в салоні. Якщо стояти або сидіти в торці вагона за напрямком руху, це буде менш продуване місце. Натомість у хвості вагона буде найінтенсивніше провітрювання.

Машиніст пояснив, як повітря опиняється в салоні вагонів метро: дивіться відео

Схожа ситуація і з сидячими місцями всередині салону. За словами машиніста, якщо пасажир сидить за рухом поїзда обличчям до платформи, це одна з найменш продуваних зон, а от місця з боку дверей вважаються більш провітрюваними.

Причина полягає у розташуванні повітрозабірників на даху вагона. Вони встановлені в різні боки цілим рядом, тому під час руху в тому чи іншому напрямку змінюється й потік повітря в салоні.

Коли у Києві з'явилася перша гілка метро?

Як розповідає "ТиКиїв", ідея зведення метро в Києві з'явилася ще у 1884 році. Тоді керівник Південно-Західних залізниць Дмитро Андрієвський запропонував проєкт тунелів від пристані на Дніпрі до залізничного вокзалу, однак міська влада його не підтримала.

До питання повернулися вже у 1945 році. Тоді представили план підземки з трьома лініями, який офіційно затвердили у 1949 році. Того ж року розпочали прокладання тунелів від сучасної станції "Дніпро".

Активне будівництво стартувало у 1951 році, коли відбулася перша "збійка" між станціями "Дніпро" та "Арсенальна". Останнє з'єднання тунелів сталося у 1959 році між "Університетом" і "Вокзальною".

До 1960 року відкрили п’ять станцій сучасної червоної гілки – "Вокзальну", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальну" та "Дніпро".

Перша лінія метро поєднала залізничний вокзал із центром міста та районами лівого берега через міст "Дніпро".

