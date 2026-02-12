Об этом рассказал машинист Дмитрий Рода в своем видео в Instagram, которое уже собрало сотни тысяч просмотров.

Как в вагоне появляется воздух без открытых окон?

По словам машиниста, в салонах есть воздухозаборники, через которые во время движения поезда свежий воздух заходит непосредственно в вагон. Когда состав движется по тоннелю, воздух естественным образом "зачерпывается" и распределяется внутри.

В то же время направление движения поезда влияет на то, как именно циркулирует воздух в салоне. Если стоять или сидеть в торце вагона по направлению движения, это будет менее продуваемое место. Зато в хвосте вагона будет интенсивное проветривание.

Машинист объяснил, как воздух оказывается в салоне вагонов метро: смотрите видео

Похожая ситуация и с сидячими местами внутри салона. По словам машиниста, если пассажир сидит за движением поезда лицом к платформе, это одна из наименее продуваемых зон, а вот места со стороны дверей считаются более проветриваемыми.

Причина заключается в расположении воздухозаборников на крыше вагона. Они установлены в разные стороны целым рядом, поэтому при движении в том или ином направлении меняется и поток воздуха в салоне.

Когда в Киеве появилась первая ветка метро?

Как рассказывает "ТыКиев", идея возведения метро в Киеве появилась еще в 1884 году. Тогда руководитель Юго-Западных железных дорог Дмитрий Андриевский предложил проект тоннелей от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала, однако городские власти его не поддержали.

К вопросу вернулись уже в 1945 году. Тогда представили план подземки с тремя линиями, который официально утвердили в 1949 году. В том же году начали прокладку тоннелей от современной станции "Днепр".

Активное строительство стартовало в 1951 году, когда состоялась первая "сбойка" между станциями "Днепр" и "Арсенальная". Последнее соединение тоннелей произошло в 1959 году между "Университетом" и "Вокзальной".

К 1960 году открыли пять станций современной красной ветки – "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Днепр".

Первая линия метро соединила железнодорожный вокзал с центром города и районами левого берега через мост "Днепр".

Какая станция метро сегодня является самой глубокой?