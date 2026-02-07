Теперь самой глубокой в мире считается именно китайская станция метро. Об этом пишет Oddity Central.

Какая станция метр самая глубокая в мире?

В 2026 году самой глубокой станцией в мире считается "Хуньянцунь" в Чунцине. Именно эта подземка стала рекордсменкой после "Арсенальной" в Киеве.

"Хуньянцунь" построили в 2022 году. Спуск на нее обычно провоцирует изменение давления, поэтому у пассажиров закладывает уши. Эта станция расположена на глубине 116 метров, что эквивалентно 40 этажам под землей. Спуск на эскалаторе занимает более 10 минут.

Интересно! Станцию построили за 400 дней.

Станция "Хуньяньцунь" расположена на линиях метро Чунцина 5 и 9, между проспектом Цзинвэй и дорогой Шабинь, в районе Юйчжун Чунцина. Она уже стала своеобразным магнитом для туристов.



Что известно об "Арсенальной"?

"Арсенальная" теперь считается самой глубокой в Европе. ее глубина 105 метров, пишет Википедия. Спуск по эскалатору занимает примерно 5 минут. Это довольно много, если сравнивать с другими.

Однако у такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра. В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.

Какой метрополитен является старейшим в мире?