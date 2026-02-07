Тепер найглибшою у світі вважається саме китайська станція метро. Про це пише Oddity Central.

Яка станція метр найглибша у світі?

У 2026 році найглибшою станцією у світі вважається "Хуньянцунь" в Чунціні. Саме ця підземка стала рекордсменкою після "Арсенальної" у Києві.

"Хуньянцунь" збудували у 2022 році. Спуск на неї зазвичай провокує зміну тиску, тож у пасажирів закладає вуха. Ця станція розташована на глибині 116 метрів, що еквівалентно 40 поверхам пілл землею. Спуск на ескалаторі займає понад 10 хвилин.

Цікаво! Станцію збудували за 400 днів.

Станція "Хуньяньцунь" розташована на лініях метро Чунціна 5 та 9, між проспектом Цзінвей та дорогою Шабінь, у районі Юйчжун Чунціна. Вона вже стала своєрідним магнітом для туристів.



Найглибша станція метро в Китаї / Скриншот із відео

Що відомо про "Арсенальну"?

"Арсенальна" тепер вважається найглибшою у Європі. її глибина 105 метрів, пише Вікіпедія. Спуск ескалатором займає приблизно 5 хвилин. Це доволі багато, якщо порівнювати з іншими.

Однак у такої глибини є причини. Станцію збудували саме так через круті схили Дніпра. Водночас є також версія, що під час Холодної війни у товщі землі над "Арсенальною" облаштували секретні бункери та сховища, однак жодних підтверджень цьому немає.

