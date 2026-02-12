Раиса Троянкер родилась в Черкасской области и была писательницей, поэтессой и военной корреспонденткой во время Второй мировой войны. Об этом пишет Википедия.
Что известно о Раисе Троянкер?
Она родилась в семье сторожа синагоги и воспитывалась в ортодоксальной еврейской семье. Рано начала писать стихи и так же рано впервые вышла замуж.
В браке с Оноприем Турганом у них родилась дочь. Это разрушило отношения писательницы с ее семьей. Впоследствии они переехали в Харьков, где Троянкер оказалась едва ли не единственной поэтессой в доме харьковских писателей.
Раиса Троянкер была в "Доме слово" / Кадр из фильма
Троянкер была настоящей femme fatale. Она имела бурную личную жизнь – говорят, что чуть ли не каждый харьковский писатель имел с ней отношения. Писательница и поэтесса не скрывала эту сторону своей натуры, а в письме к Ивану Днепровскому даже признавалась, что лечится от нимфомании.
В то же время стоит отметить, что Троянкер была настоящей эрудиткой, круг ее интересов не ограничивался литературой. Ей удалось избежать репрессий, потому что в 1935 году она в третий раз вышла замуж и уехала в Марманск.
В ее последнем сборнике стихов, который вышел на русском языке, прослеживаются типичные советские пропагандистские настроения.
Что писала Раиса Троянкер?
Поэзия Раисы Троянкер была специфической, однако находила своего читателя. Издание "Украинки" пишет, что о ее поэзии есть воспоминание писателя Юрия Смолича. По его словам, она писала только эротические, однако неплохие стихи.
Она стала первооткрывательницей в этом жанре для украинской литературы. К сожалению, эта тема так и не получила развития, однако Троянкер вошла в историю.
Кто из писателей женился на "агентке" НКВД?
- Юлия Солнцева – известная кинорежиссер и вторая жена Александра Довженко. Именно она стала любовью всей его жизни. Россиянка действительно отвечала ему взаимностью и неоднократно спасала жизнь Довженко.
- Правда, ее подозревали в связях с НКВД, поэтому, вероятно, она спасала его от угрозы, которую создавала сама. Ходили слухи, что она шпионила за своим любимым, однако потом сама же вытаскивала его из смертельной опасности.
- Например, когда во время войны он прекратил выходить на связь, Солнцева добилась аудиенции с Лаврентием Берией. За считанные дни Довженко вывели из окружения и вернули домой.