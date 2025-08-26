Наприклад, станція метро "Університет" була однією із перших, які відкрили. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Чому станція "Університет" особлива?

Її відкрили ще у 1960 році, а назвали на честь університету імені Тараса Шевченка. Основна особливість станції у дизайні – вона обшита червоним мармуром і це не випадковість. Це відсилка до червоного корпусу університету.

Що відомо про станцію "Університет": дивіться відео

Також стіни станції прикрашені погруддями українських видатних діячів. Тут можна побачити Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Богомольця та Григорі Сковороду.

Вихід зі станції веде до Ботанічного саду. Станція "Університет" розташована на глибині 30 метрів. Під час спуску складається враження, що це – підземний театр історії.

До слова, станцію метро "Вокзальна" у Києві відкрили 6 листопада 1960 року, і вона є частиною червоної гілки метро, будувалася під залізничними коліями для зручності пасажирів. Існують чутки про секретний тунель зі станції "Вокзальна" до Урядового кварталу, але їх ніхто не підтвердив.

Станцію "Львівська брама" на червоній гілці метро Києва почали будувати після здобуття незалежності України в 1991 році, але будівництво зупинили через відсутність фінансування.

Станція "Червоний хутір" на зеленій гілці є єдиною наземною станцією Києва, відкрита в 2008 році для з'єднання лівобережних районів з містом, спочатку вважалася "станцією-привидом".

Між станціями "Житомирська" та "Святошин" існує один з найдовших перегонів на червоній лінії через не збудовану станцію "Проспект Вернадського".

Червона лінія метро Києва має 18 станцій і простягається на понад 20 кілометрів, включаючи найглибшу в Європі станцію "Арсенальна".