Наприклад, припускають, що зі станції "Вокзальна" є секретний тунель, який веде просто до Урядового кварталу. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Вокзальна"?

Це частина червоної гілки метро столиці. Цю станцію відкрили 6 листопада 1960 року. Це була кінцева зупинка першої черги Київського метрополітену. Майже одразу після відкриття з'явились чутки про секретні тунелі.

Водночас варто зауважити, що будувати цю станцію було зовсім непросто. Складність полягала у тому, що будівництво тривало фактично під залізничними коліями. Це було потрібно для зручності: щоб пасажири могли з вокзалу одразу спуститись у метро.

Важливим також було зробити "Вокзальну" просторою, адже тут дуже багато людей. Це єдина станція метро столиці, де щодня проходить понад 100 тисяч людей. Іноді трафік вдвічі більший.

Однак чутки про секретний тунель до урядових об'єктів ніхто не підтвердив, тому наразі не можна сказати, чи це правда, чи просто вигадка.

До слова, станцію "Львівська брама" на червоній гілці метро Києва почали будувати після здобуття незалежності України в 1991 році, але будівництво зупинили через відсутність фінансування.