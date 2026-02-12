За словами громадського діяча і політолога Ореста Дрюля, перші тверді сліди слова "мрія" як українського іменника можна знайти в друкованому виданні 1863 року, пише "Новинарня".
Читайте також Не має точного аналога: яке українське слово не перекладається на інші мови
Хто саме придумав слово "мрія"?
Слово з'явилося у журналі "Вечорниці" у листі харківської громади, підписаному студентом університету Василем Степановичем Модою (псевдонім – Василь Лиманський).
Раніше вважали, що слово "мрія" першим використала Леся Українка, а пізніше її мати Олена Пчілка, у перекладі поеми Лермонтова. Інша версія приписувала неологізм Михайлу Старицькому. Докази показують, що ці автори дійсно застосовували слово у своїх текстах XVIII – XIX cтоліть, але вже після того, як воно з’явилося у друці 1863 року.
Вже у 1870-х роках слово почало все частіше з’являтися у літературних перекладах і на сторінках періодики, а також фігурувало у словниках того часу. Слово поступово входило в активну мову та стало звичним для українців.
За словами мовознавців, дієслово "мріяти" існувало й раніше, але як окремий іменник у значенні "мрія, бажання" воно закріпилося саме через літературні джерела середини XIX століття завдяки харківським інтелектуалам.
У червні 2022 року "Укрпошта" випустила марки "Мрія" / Фото з "Укрпошти"
Сьогодні слово "мрія" – це не лише частина щоденного слововжитку, але й культовий символ української кульури. Цим словом назвали легендарний український літак Ан-255 "Мрія", який став символом досягнень українців у світі. Однак наш літак, який був найбільшим та найпотужнішим у світі знищили росіяни 27 лютого 2022 року в Гостомелі.
Які 2 українські слова неможливо перекласти іншою мовою?
Слова "кум" та "кума" в українській культурі означають духовних батьків дитини та близьких людей для її батьків, і не мають еквівалентів в інших мовах. Про це розповів експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму інстаграмі. У різних регіонах України, таких як Буковина та Закарпаття, хрещених батьків називають "нанашками", що походить з румунської мови.
Що ще цікавого варто прочитати?
Жовті квіти не рекомендується дарувати на свята, включаючи День святого Валентина, через повір'я про їхній зв'язок із сварками та розлуками.
Традиція білих весільних суконь започаткована королевою Вікторією, яка вийшла заміж у білій сукні в 1840 році.