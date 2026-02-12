Тому варто особливо уважно ставитись до жовтих квітів, які не прийнято дарувати на жодне свято, зокрема, і на День святого Валентина. Про це пише ukr.media.

Чому жовті квіти не можна дарувати?

Існують повір'я, що жовті квіти дарують до сварок та розлук. Через це квіти такого кольору стараються уникати та не дарувати дорогим людям. Звісно, кожен обирає, чи вірити у такі прикмети, чи ні, проте цей стереотип вже міцно закріпився у нашому суспільстві.



Жовті квіти асоціюються із негативом / Фото Pexels

Існує легенда, чому жовті квіти асоціюють саме із негативом. Відповідно до неї, колись жив багатий шейх, який на довгий час пішов у військовий похід. Коли ж він повернувся, то йому сказали, що одна із дружин зрадила його. він вирішив це перевірити та підкласти їй під подушку червону троянду. За повір'ям, якщо вона й справді зрадила, то до ранку квітка мала пожовтіти.

Так і сталось. З того часу жовті квіти асоціюються із сварками, зрадами та розлуками. Саме тому їх не радять дарувати на різні свята. День святого Валентина – не виключення.

Що ще не варто дарувати?

Стосовно подарунків існує чимало вірувань. Зокрема, не варто також дарувати годинник, порожні шамаці, носовички та навіть шафи й рукавиці, пише Uamade.

Гребінці для волосся вважаються не найкращим подарунком. Це пов'язано із тим, що тут вибір повинен бути індивідуальним та з тим, що він може нести в собі негативну енергетику. Крім цього, не прийнято дарувати дзеркала, вважається, що через дзеркало можна торкнутися потойбічної сили, що згодом може призвести до нещасть;

Відповідно до прикмет, вони можуть сугувати початком сварок та розбрату, тому потрібно особливо уважно обирати подарунки для найближчих.

Що подарувати дівчині на Валентина?