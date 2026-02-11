Появу таких білих суконь пов'язують із однією конкретною діячкою. Про це йдеться у відео itsnotdana3.0.

Дивіться також Головоломка для геніїв: пересуньте сірники, щоб монета опинилася всередині

Чому наречені завжди в білих сукнях?

Авторка відео розповідає, що вже майже 200 років наречені насправд копіюють одну й ту саму жінку. До 19 століття заміж виходили у тому, що хотіли, тобто не було конкретного одягу, який би асоціювався із цим процесом.

Все змінилось, коли королева Вікторія виходила заміж. Саме вона обрала для себе білу розкішну сукню із мережива та шовку. З того часу це стало певним еталоном. Авторка наголошує, що з часом змінюються фасони, проте сама концепція білої сукні на весілля залишається незмінною.

Звідки взялись білі сукні на весілля: дивіться відео

До слова, корлева Вікторія вийшла заміж у 1840 році, мовиться у Вікіпедії. Вона відзначилась не тільки впровадженням моди на білі весільні сукні. Королева Вікторія запам'яталась Великій Британії одним із найдовших пралінь в історії – воно тривало 63 роки і сім місяців.

Це був час, коли активно розвивались технології, а Британська імперія розширювалась. У історію він увійшов як Вікторіанська епоха – час, який чи не найбільше романтизують сучасники.

Торт із весілля королеви Вікторії досі зберігають