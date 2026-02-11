Появление таких белых платьев связывают с одной конкретной деятельницей. Об этом говорится в видео itsnotdana3.0.
Почему невесты всегда в белых платьях?
Автор видео рассказывает, что уже почти 200 лет женихи на самом деле копируют одну и ту же женщину. До 19 века замуж выходили в том, что хотели, то есть не было конкретной одежды, которая бы ассоциировалась с этим процессом.
Все изменилось, когда королева Виктория выходила замуж. Именно она выбрала для себя белое роскошное платье из кружева и шелка. С тех пор это стало определенным эталоном. Автор отмечает, что со временем меняются фасоны, однако сама концепция белого платья на свадьбу остается неизменной.
Откуда взялись белые платья на свадьбу: смотрите видео
К слову, корлева Виктория вышла замуж в 1840 году, говорится в Википедии. Она отличилась не только внедрением моды на белые свадебные платья. Королева Виктория запомнилась Великобритании одной из самых длинных стирок в истории – она длилась 63 года и семь месяцев.
Это было время, когда активно развивались технологии, а Британская империя расширялась. В историю он вошел как Викторианская эпоха – время, которое больше всего романтизируют современники.
Торт со свадьбы королевы Виктории до сих пор хранят
- Королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. На свадьбе у них был шикарный торт, весом примерно 136 килограммов.
- Он имел три яруса и был украшен фигурками жениха и невесты, которые сделали из рафинированного сахара, дорогого по тем временам. Кекс пропитали алкоголем и насытили вкусом лимона, бузины, сахара и сухофруктов.
- На свадьбе возникла дилемма, связанная с тортом. Невеста придерживалась диеты, а гости не проявили аппетита к торту. После церемонии Виктория приняла решение разрезать его на порционные куски, упаковать их в жестяные коробки и раздать друзьям, знакомым и даже случайным прохожим. Инициатива оказалась довольно успешной, однако не все были готовы съесть этот кусочек.