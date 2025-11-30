Однако это не просто торт, а кусочек того торта, который был на свадьбе королевы Виктории. К слову, она прошла 10 февраля 1840 года, пишет 24 Канал со ссылкой на The Royal Family.

Почему этот торт сохраняют?

Королева Виктория тогда вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готским.

На свадьбе у них был шикарный торт, весом примерно 136 килограммов. Он имел три яруса и был украшен фигурками жениха и невесты, которые сделали из рафинированного сахара, дорогого по тем временам.

Кекс пропитали алкоголем и насытили вкусом лимона, бузины, сахара и сухофруктов.



Свадебный торт королевы Виктории / Фото The Royal Family

На свадьбе возникла дилемма, связанная с тортом. Невеста придерживалась диеты, а гости не проявили аппетита к торту. После церемонии Виктория приняла решение разрезать его на порционные куски, упаковать их в жестяные коробки и раздать друзьям, знакомым и даже случайным прохожим. Инициатива оказалась довольно успешной, однако не все были готовы съесть этот кусочек.

Интересно! Из-за специфического способа приготовления торт теоретически до сих пор съедобен.

Его хранили, ведь это был подарок от королевы. Часть из них до сих пор находится как реликвия в коллекции Royal Trust.

Коллекционеры антиквариата продолжают охотиться на эти кусочки. В 2016 году один продали за 1500 фунтов стерлингов (примерно 2000 долларов).

Кто такая королева Виктория?

Королева Виктория была на престоле Великобритании. Ее правление длилось 63 года и семь месяцев. Это было одно из самых длинных правлений любой предыдущей британской власти.

Именно с ее именем связан термин Викторианская эпоха, говорится в Википедии. Интересно, что королева Виктория разрабатывала правила этикета.

