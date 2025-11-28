Сообщает 24 Канал со ссылкой на Allrecipes.

Как приготовить соус маринара дома?

Готовится соус маринара быстро и просто. Общее время приготовления займет не более 45 минут. Маринара идеально подойдет к пасте, пиццы, мясным блюдам или как основа для лазаньи.

Ингредиенты:

  • 800 – 850 граммов тушеных помидоров;
  • 170 граммов томатной пасты;
  • 4 столовые ложки измельченной свежей петрушки;
  • 1 зубчик чеснока, измельченный;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано;
  • соль по вкусу;
  • 0,25 чайной ложки молотого черного перца;
  • 6 столовых ложек оливкового масла;
  • 80 граммов мелко нарезанного лука;
  • 120 миллилитров белого сухого вина.

Для приготовления необходимо в кухонном комбайне смешайте помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец и перемешать до однородной массы.

Соус маринара

Соус маринара / Фото GettyImages

Далее разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте около 2 минут, пока он не станет мягким.

После этого влейте томатный соус и белое вино. Далее готовьте на маленьком огне и периодически помешивайте, пока соус не загустеет. Обычно достаточно около 30 минут.

В результате вы получите почти такую же маринару, которую могла подать Моника.

Как соус маринара помог Монике в сериале?

Как пишет Screen Rant, на протяжении всего сериала Моника раз за разом демонстрирует свой кулинарный талант. В девятой серии четвертого сезона, после ужасного отзыва Моники о ресторане Алессандро, ресторатор лично приходит к ней домой выразить возмущение.

В ответ Моника готовит для него соус маринара, чтобы доказать, каким на самом деле должен быть его вкус. Алессандро настолько был поражен, что предложил ей должность шеф-повара в своем ресторане.

