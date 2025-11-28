Сообщает 24 Канал со ссылкой на Allrecipes.
Как приготовить соус маринара дома?
Готовится соус маринара быстро и просто. Общее время приготовления займет не более 45 минут. Маринара идеально подойдет к пасте, пиццы, мясным блюдам или как основа для лазаньи.
Ингредиенты:
- 800 – 850 граммов тушеных помидоров;
- 170 граммов томатной пасты;
- 4 столовые ложки измельченной свежей петрушки;
- 1 зубчик чеснока, измельченный;
- 1 чайная ложка сушеного орегано;
- соль по вкусу;
- 0,25 чайной ложки молотого черного перца;
- 6 столовых ложек оливкового масла;
- 80 граммов мелко нарезанного лука;
- 120 миллилитров белого сухого вина.
Для приготовления необходимо в кухонном комбайне смешайте помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец и перемешать до однородной массы.
Далее разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте около 2 минут, пока он не станет мягким.
После этого влейте томатный соус и белое вино. Далее готовьте на маленьком огне и периодически помешивайте, пока соус не загустеет. Обычно достаточно около 30 минут.
В результате вы получите почти такую же маринару, которую могла подать Моника.
Как соус маринара помог Монике в сериале?
Как пишет Screen Rant, на протяжении всего сериала Моника раз за разом демонстрирует свой кулинарный талант. В девятой серии четвертого сезона, после ужасного отзыва Моники о ресторане Алессандро, ресторатор лично приходит к ней домой выразить возмущение.
В ответ Моника готовит для него соус маринара, чтобы доказать, каким на самом деле должен быть его вкус. Алессандро настолько был поражен, что предложил ей должность шеф-повара в своем ресторане.
Что известно о коллаборации МакДональдз и сериала "Друзья"?
В МакДональдз подготовили специальное меню, которое точно не оставит равнодушными фанатов культового сериала "Друзья". В заведениях сети появилось лимитированное предложение в виде Friends Menu.
Официальный старт продаж состоялся 26 ноября 2025 года. Стоимость Friends Menu стартует от 321 гривны.
Предусмотрено несколько вариантов наборов, поэтому каждый сможет подобрать что-то на свой вкус. Кроме бургеров и других блюд, посетители получат коллекционные фигурки персонажей сериала.