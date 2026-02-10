Особливу популярність останнім часом здобули завдання з сірниками. Ресурс Scientific American розмістив завдання, яке змусить трохи задуматися.
Як зробити так, щоб монетка опинилася всередині?
Перед вами будиночок складений із сірників, праворуч нього – монета. Для розв’язання потрібно перемістити 3 сірники так, щоб монета опинилася всередині будиночка.
Умови головоломки наступні:
- Дозволено пересунути лише 3 сірники;
- Монету заборонено рухати;
- Після змін фігура має все одно залишатися будиночком – зі стінами, дахом та нижньою лінією.
Це завдання справді складне. Легким воно може здатися лише для людей, які постійно розгадують такі завдання. Проте секрет рішення доволі простий.
Завдання, яке потребує рішення / Фото Scientific American
Насправді будиночок може не обов’язково залишатися в тому самому положенні. Його можна розвернути, зберігши при цьому структуру фігури.
Вирішена головоломка / Фото Scientific American
Чим корисні головоломки?
Головоломки мають переваги для розумового та емоційного розвитку, пише Martha Stewart. Вони покращують когнітивні функції, пам’ять та вдосконалюють навички вирішення проблем.
Фізичні пазли, які треба складати руками, позитивно впливають на фізичний розвиток. Вони діють як медитативна практика, яка стимулює вивільнення дофаміну для кращого настрою. Окрім того, вони ще й зміцнюють дрібну моторику, а коли їх складають в соціальній атмосфері – заоохочують до командної роботи.
Яка ще є цікава головоломка?
Головоломка полягає в тому, щоб пересунути два сірники так, аби будиночок почав дивитися на захід, зберігаючи його форму. У першому варіанті він дивіться на схід.
Рішення: перемістити два сірники зі стріхи на протилежний бік, щоб змінити напрямок будинку.