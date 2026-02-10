Особливу популярність останнім часом здобули завдання з сірниками. Ресурс Scientific American розмістив завдання, яке змусить трохи задуматися.

Читайте також Перевірка на IQ: пересуньте будиночок зі сходу на захід – рішення у двох сірниках

Як зробити так, щоб монетка опинилася всередині?

Перед вами будиночок складений із сірників, праворуч нього – монета. Для розв’язання потрібно перемістити 3 сірники так, щоб монета опинилася всередині будиночка.

Умови головоломки наступні:

Дозволено пересунути лише 3 сірники;

Монету заборонено рухати;

Після змін фігура має все одно залишатися будиночком – зі стінами, дахом та нижньою лінією.

Це завдання справді складне. Легким воно може здатися лише для людей, які постійно розгадують такі завдання. Проте секрет рішення доволі простий.



Завдання, яке потребує рішення / Фото Scientific American

Насправді будиночок може не обов’язково залишатися в тому самому положенні. Його можна розвернути, зберігши при цьому структуру фігури.



Вирішена головоломка / Фото Scientific American

Чим корисні головоломки?

Головоломки мають переваги для розумового та емоційного розвитку, пише Martha Stewart. Вони покращують когнітивні функції, пам’ять та вдосконалюють навички вирішення проблем.

Фізичні пазли, які треба складати руками, позитивно впливають на фізичний розвиток. Вони діють як медитативна практика, яка стимулює вивільнення дофаміну для кращого настрою. Окрім того, вони ще й зміцнюють дрібну моторику, а коли їх складають в соціальній атмосфері – заоохочують до командної роботи.

Яка ще є цікава головоломка?