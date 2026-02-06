Деякі головоломки досить прості, але змушують "зависнути" над очевидним рішенням. Є одна цікава головоломка на сайті Matchstick Puzzles, яка здатна добряче потренувати уважність.
Як вирішити головоломку з будиночком?
На зображенні будинок складений із сірників, який повернений на схід. Завдання полягає в тому щоб пересунути два сірники так, аби будиночок почав дивитися на захід.
Сірники не можна повністю прибирати чи ламати. Форма будинку має зберегтися, а зробити рухи можна лише двома сірниками. Подивіться уважно на малюнок, а відповідь ми опишемо нижче.
Цікава головоломка з сірниками / Фото Matchstick Puzzles
Щоб розвернути будинок, достатньо лише перемістити два сірники зі стріхи на протилежний бік. Завдяки цьому конструкція залишиться тією ж, але фасад почне сприйматися зовсім інакше. Це і змінить напрямок будиночка.
Робота над головоломкою зміцнює зв'язки між клітинами мозку, покращує швидкість розумових здібностей і є ефективним способом покращення короткочасної пам'яті, пише Progress Lifeline. Головоломки збільшують вироблення дофаміну - хімічної речовини, яка регулює настрій, пам'ять і концентрацію.
Яка ще є цікава головоломка?
Завдання полягає в тому, щоб пересунути два сірники, щоб виправити неправильну рівність. На зображенні показана неправильна рівність, складена із сірників. Завдання максимально просте: потрібно пересунути лише два сірники так, аби приклад став правильним.
Тут важливо не поспішати. Спершу варто абстрагуватися від початкової картинки й подумати, на які інші числа можуть перетворитися ці знаки, якщо прибрати або додати один-два сірники.