У цій загадці достатньо одного руху, щоб повністю змінити зміст рівняння, пише Matchstick Puzzles.

Як розв’язати головоломку?

Отже, перед вами рівняння:

9+2 = 5+1

Сірник потрібно пересунути лише один раз так, щоб запис математично став правильним.



Головоломка для кмітливих / Фото Matchstick Puzzles

Які можуть бути розв’язки?

Головоломка має кілька правильних відповідей.

До прикладу, якщо змінити цифру 9 на 5, рівняння виглядатиме так:

5+2 = 6+1.

Інший варіант – перетворити знак додавання на віднімання:

9 – 2 = 6+1

Ще одне рішення полягає у зміні числа, коли 9 змінюють на 8, отримавши:

8 – 2 = 5 + 1

У кожному з цих випадків достатньо переміщення лише одного сірника, щоб рівність стала правильною.



Головоломка для кмітливих / Фото Matchstick Puzzles

У чому користь таких головоломок?

Завдання з сірниками дуже добре тренують логіку, уважність та гнучкість мислення. Вони вчать знаходити альтернативні рішення й не зациклюватися лише на першій ідеї. Завдяки головоломкам можна помітити деталі, які спочатку вислизають з поля зору. А ще фахівці кажуть, що такі завдання допомагають підтримувати інтелект в будь-якому віці.

