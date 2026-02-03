В этой загадке достаточно одного движения, чтобы полностью изменить содержание уравнения, пишет Matchstick Puzzles.

Как решить головоломку?

Итак, перед вами уравнение:

9+2 = 5+1

Спичку нужно передвинуть только один раз так, чтобы запись математически стала правильной.



Головоломка для сообразительных / Фото Matchstick Puzzles

Какие могут быть решения?

Головоломка имеет несколько правильных ответов.

К примеру, если изменить цифру 9 на 5, уравнение будет выглядеть так:

5+2 = 6+1.

Другой вариант – превратить знак сложения на вычитание:

9 – 2 = 6+1

Еще одно решение заключается в изменении числа, когда 9 меняют на 8, получив:

8 – 2 = 5 + 1

В каждом из этих случаев достаточно перемещения только одной спички, чтобы равенство стало правильным.



Головоломка для сообразительных / Фото Matchstick Puzzles

В чем польза таких головоломок?

Задания со спичками очень хорошо тренируют логику, внимательность и гибкость мышления. Они учат находить альтернативные решения и не зацикливаться только на первой идее. Благодаря головоломкам можно заметить детали, которые сначала ускользают из поля зрения. А еще специалисты говорят, что такие задачи помогают поддерживать интеллект в любом возрасте.

А вот на сайте Jagran Josh предлагают головоломку, которая больше требует внимательности. На картинке среди десятков арбузов спрятана клубника, которую нужно найти за 25 секунд. Такая иллюзия очень полезна, потому что активирует несколько зон мозга. Придется не только смотреть на изображение, но и сканировать его, обращая внимание на формы, узоры и малейшие различия.

Какая еще есть интересная головоломка?