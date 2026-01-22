Ця головоломка змусить вас мислити нестандартно та уважно аналізувати деталі. Про це повідомляє видання "Одна хвилина".

Яка суть головоломки?

На зображенні показана неправильна рівність, складена із сірників. Завдання максимально просте: потрібно пересунути лише два сірники так, аби приклад став правильним.

Головоломка із сірниками / Фото "Одна хвилина"

Подібні задачі чудово тренують гнучкість мислення. У процесі пошуку відповіді мозок перебирає десятки можливих комбінацій, аналізує форму чисел і намагається знайти вірну комбінацію.

Тут важливо не поспішати. Спершу варто абстрагуватися від початкової картинки й подумати, на які інші числа можуть перетворитися ці знаки, якщо прибрати або додати один-два сірники.

Як розв'язати головоломку?

У цій загадці є невелика хитрість. Слід уважно подивитися на знак дії та результат. Достатньо змінити "плюс" на "мінус" (або навпаки) і перетворити одну з цифр.

Щоб отримати правильний приклад, потрібно зробити такі кроки:

перший сірник заберіть із цифри сім і перенесіть його на початок рівняння, сформувавши другу риску для одиниці;

другий сірник візьміть зі знака "плюс" і також додайте до цієї одиниці.

Як виглядає розв'язання головоломки / Фото "Одна хвилина"

У результаті цих змін маємо коректну та зрозумілу рівність: 11-6=5.

Яку загадку не зміг розгадати Гомер?

Як пише Greece High Definition, легенда про смерть Гомера має кілька інтерпретацій. Найпоширеніша версія, яку наводить мандрівник Павсаній, розповідає, що поет звернувся до Дельфійського оракула, аби дізнатися правду про своє походження.

Піфія відповіла пророцтвом: "Батьківщиною твоєї матері є острів Іос, який прийме тебе, коли ти помреш, але стережись загадки маленьких дітей". Попри застереження, Гомер таки вирушив на Іос.

За легендою, на острові він зустрів дітей, які ловили рибу і запитав, що їм вдалося впіймати. У відповідь почув загадкову фразу: "те, що ми ловимо, ми залишаємо, а те, що не ловимо, ми беремо з собою". Йшлося про вошей.

Однак Гомер не зміг розгадати загадку й у цей момент згадав попередження Піфії. Він поспішив піти, але послизнувся, впав і смертельно вдарився головою.

За іншою версією, він помер від розпачу через нерозгадану загадку.

Яка головоломка із сірниками стала популярною в мережі?