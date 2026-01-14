Якщо ви любите головоломки, то маєте шанс перевірити свої вміння розгадувати задачу, в якій потрібно звести число 3 у квадрат, пише 24 Канал з посиланням на Mind Your Logic.
Яке завдання головоломки?
У цій задачі є лише одна умова – потрібно додати сірник. Для розв'язання цієї задачі треба знати правильний результат обчислення й вміти побачити рішення там, де, на перший погляд, його немає.
Така головоломка здатна зламати схему мислення, тренувати концентрацію й розвивати гнучкість розуму. Фахівці кажуть, що цю вправу можна виконувати людям різного віку.
Уважно розгляньте картинку й подумайте над математичною частиною завдання. Потрібно вирішити, де саме має з’явитися додатковий сірник, щоб відповідь стала правильною.
Приклад головоломки / Фото Mind Your Logic
Відповідь головоломки
Результат зведення числа 3 у другий ступінь – це 9. Для перетворення трійки на дев’ятку за допомогою сірника, потрібно було додати одну паличку у верхню ліву частину фігури.
Відповідь головоломки / Фото Mind Your Logic
Яка ще є цікава головоломка?
Головоломка з сірниками вимагає перетворити вираз 6 х 7 = 39 у 5 х 7 = 35, пересунувши лише два сірники, пише OBOZ.UA. Це доволі цікаво, тож радимо кожному спробувати.
