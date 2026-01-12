Такі завдання здатні захопити і дітей, і дорослих, пише 24 Канал з посиланням на Mind your logic. Кожен може легко перевірити свою логіку, розглянувши зображення нижче.
Яка суть головоломки?
Складність цієї головоломки створюють чіткі обмеження. У задачі дозволено зробити лише кілька рухів, тож з нею справляться лише найкмітливіші.
Отже, на зображенні фігура з сірників у вигляді стільця, однак він перекинений і стоїть неправильно. Завдання полягає в тому, щоб поставити стілець рівно, пересунувши лише три сірники.
Правила головоломки:
За один хід можна переміщати лише один сірник;
Ламати чи додавати сірники заборонено;
Після трьох рухів фігура має виглядати так, як правильно розташований стілець.
Фахівці радять не поспішати з рішенням. Спочатку уважно розгляньте конструкцію й подумки визначте, як сірники формуватимуть спинку та ніжки.
Головоломка з сірником / Фото Mind Your Logic
Як виглядає розгадка?
Задача доволі проста, хоч і, на перший погляд, може здаватися складною. Усе вирішиться, якщо подивитися на фігуру під правильним кутом.
Розгадана головоломка / Колаж 24 Каналу
Яка ще є цікава головоломка?
Головоломка з сірниками вимагає перетворити вираз 6 х 7 = 39 у 5 х 7 = 35, пересунувши лише два сірники, пише OBOZ.UA. Це доволі цікаво, тож радимо кожному спробувати.
