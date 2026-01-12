Такие задачи способны увлечь и детей, и взрослых, пишет 24 Канал со ссылкой на Mind your logic. Каждый может легко проверить свою логику, рассмотрев изображение ниже.

Какова суть головоломки?

Сложность этой головоломки создают четкие ограничения. В задаче разрешено сделать только несколько движений, поэтому с ней справятся только самые сообразительные.

Итак, на картинке фигура из спичек в виде стула, однако он опрокинут и стоит неправильно. Задача заключается в том, чтобы поставить стул ровно, передвинув только три спички.

Правила головоломки:

За один ход можно перемещать только одну спичку;

Ломать или добавлять спички запрещено;

После трех движений фигура должна выглядеть так, как правильно расположенный стул.

Специалисты советуют не спешить с решением. Сначала внимательно рассмотрите конструкцию и мысленно определите, как спички будут формировать спинку и ножки.



Головоломка со спичкой / Фото Mind Your Logic

Как выглядит разгадка?

Задача довольно простая, хоть и, на первый взгляд, может показаться сложной. Все решится, если посмотреть на фигуру под правильным углом.



Разгадана головоломка / Коллаж 24 Канала

