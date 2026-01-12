Такие задачи способны увлечь и детей, и взрослых, пишет 24 Канал со ссылкой на Mind your logic. Каждый может легко проверить свою логику, рассмотрев изображение ниже.
Какова суть головоломки?
Сложность этой головоломки создают четкие ограничения. В задаче разрешено сделать только несколько движений, поэтому с ней справятся только самые сообразительные.
Итак, на картинке фигура из спичек в виде стула, однако он опрокинут и стоит неправильно. Задача заключается в том, чтобы поставить стул ровно, передвинув только три спички.
Правила головоломки:
За один ход можно перемещать только одну спичку;
Ломать или добавлять спички запрещено;
После трех движений фигура должна выглядеть так, как правильно расположенный стул.
Специалисты советуют не спешить с решением. Сначала внимательно рассмотрите конструкцию и мысленно определите, как спички будут формировать спинку и ножки.
Головоломка со спичкой / Фото Mind Your Logic
Как выглядит разгадка?
Задача довольно простая, хоть и, на первый взгляд, может показаться сложной. Все решится, если посмотреть на фигуру под правильным углом.
Разгадана головоломка / Коллаж 24 Канала
Какая еще есть интересная головоломка?
Головоломка со спичками требует превратить выражение 6 х 7 = 39 в 5 х 7 = 35, передвинув только две спички, пишет OBOZ.UA. Это довольно интересно, поэтому советуем каждому попробовать.
