Какова суть математической головоломки?

На картинке можно увидеть неправильное уравнение 3+3=8, составленное из спичек. Нужно внимательно рассмотреть цифры и найти способ исправить ошибку, передвинув только одну спичку.

Хотя может казаться, что решение здесь очень простое, стоит подумать несколько раз, ведь многие допускают ошибку в начале.

Как решить головоломку?

Решение оказывается неожиданным. Достаточно убрать одну спичку с цифры 3 и перенести ее на другую 3, превратив ее в 5.

В результате мы получим корректный математический пример – 5+3=8.

Какая самая старая известная головоломка?

Как пишет Maths Careers, древнейшей известной математической головоломкой считают "Стомахион". Ее описание сохранилось в "Палимпсесте Архимеда" – копии текста древнегреческого математика Архимеда, который родился около 287 года до нашей эры.

"Стомахион" – это так называемая головоломка-разрез. Она состоит из 14 отдельных элементов, размещенных внутри квадрата.

Считается, что Архимед предлагал другим восстановить квадрат, правильно соединив все части "стомахиона". Также существует предположение, что эти элементы использовали для создания различных образов, в частности фигур животных или птиц.

