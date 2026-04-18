Как называется самый длинный в мире фильм и какое количество часов он длится, говорится на официальном сайте Guinness World Records.

Что известно о самом длинном фильме в мире?

Называется самый длинный в мире фильм "Логистика", который был создан в Швеции в 2012 году. Продолжительность ленты – почти 860 часов в целом, а это 35 дней и 17 часов.

Фильм рассказывает о путешествии небольшого пластикового электронного шагомера в обратной хронологии – то есть от его продажи в магазине в Стокгольме и до завода в Шэньчжэне, что в Китае, где он был изготовлен.

В общем лента является экспериментом режиссеров Эрика Магнуссона и Даниэля Андерссона, которая исследует время и потребление. Поэтому на первый план они выводят то, что часто забывается в нынешнем цифровом мире, а это медленные перевозки, что уже сейчас входят в нашу экономическую реальность.

Впервые демонстрация фильма состоялась 1 декабря 2012 года в Доме культуры Стокгольма и одновременно в Городской библиотеке Уппсалы и происходила она до 6 января 2013 года.

А мировая премьера прошла во время фестиваля кино и видео Fringe в Шэньчжэне в декабре 2014 года. В общем фильм доступен сейчас для просмотра онлайн.

Кстати! Самым длинным фильмом в истории человечества, который получил Оскар, стал документальный фильм "ОДжей: Сделано в Америке", который выпустили в 2016 году. Его продолжительность достигла почти 8 часов, а создателями были Эзра Эдельман и Кэролайн Уотерлоу. Этот фильм рассказывает о жизненном пути звезды американского футбола ОДжей Симпсона.

Какой из фильмов является одним из самых длинных после "Логистики"?

После документальной ленты "Логистика" второй по продолжительности является фильм "Современные времена навсегда" (Modern Times Forever), премьера которого состоялась в 2011 году. Его создала датская художественная группа Superflex, а длится он 240 часов, то есть 10 дней. Для бесперебойного просмотра понадобится почти две недели без перерывов на сон и еду.

По информации из Википедии, фильм показывает как разрушается штаб-квартира Stora Enso в Хельсинки в течение нескольких тысячелетий. Интересно, что сначала фильм как раз проектировали именно на фоне этого здания.



Как выглядит то самое здание, на которое проектировали фильм / Фото TTKK (Википедия)

Какой звук из фильма стал самым популярным?

В 1951 году в фильме "Далекие барабаны" раздался крик, который получил название "крик Вильгельма". Тогда его фактически не заметили, но впоследствии этот случайный эффект превратился в один из самых известных аудиосимволов кино. В общем звук принадлежит персонажу Вильгельму, который кричит после ранения стрелой.

Однако само название "крик Вильгельма" звук получил не сразу, а после другого фильма "Атака на Фезер Ривер" в 1953 году. Зато настоящий прорыв с ним состоялся в 1970-х годах, когда звуковой дизайнер Бен Берт использовал его в "Звездных войнах".