О том, что может указать на злодея в фильме или сериале, пишет People.

Как можно определить злодея в фильме еще до финала?

Когда на экране кто-то звонит на iPhone, вероятно, на звонок отвечает положительный персонаж.

Причина этого, как утверждают, заключается в том, что компания Apple якобы не позволяет, чтобы ее устройствами пользовались антагонисты или отрицательные герои в фильмах, сериалах или рекламе. В киноиндустрии это правило даже получило название "запрет для злодеев".

Хотя прямо такой запрет не прописан в официальных правилах компании по использованию бренда, там указано, что продукты Apple должны демонстрироваться только в положительном свете и в контексте, "что выгодно отражает продукты Apple и компанию Apple Inc.".

Только положительные персонажи в кино могут использовать продукцию Apple / Фото Unsplash

Также в документе говорится, что запрещено использовать торговые марки, логотипы или другие элементы бренда Apple в пренебрежительном контексте.

В то же время Apple никогда официально не подтверждала и не опровергала существование "предостережения об отсутствии злодеев".

Режиссер Райан Джонсон, известен по фильмам "Ножи наголо", "Звездные войны: Последние джедаи" и "Петля времени", является одним из немногих представителей киноиндустрии, кто говорил об этом правиле.

"Apple позволяет использовать iPhone в фильмах, но – и это очень важно – если вы когда-нибудь смотрите детективный фильм, у злодеев не может быть iPhone перед камерой", – отметил Джонсон в интервью Vanity Fair.

Какого злодея считают самым ужасающим в истории кино?

Как сообщает Collider, фильм Стэнли Кубрика "Сияние" значительно отличается от одноименной книги Стивена Кинга, на котором он основан. Однако зрители обожают его. Одной из главных причин популярности этого фильма является персонаж Джека Торренса и жуткая игра Джека Николсона.

Джек Николсон в фильме "Сияние" / Фото Warner Bros. Pictures

"Сияние" до сих пор остается обязательным к просмотру для ценителей хоррора в значительной степени благодаря этому персонажу. Образ заботливого отца постепенно разрушается, превращаясь в сумасшедшего и жестокого убийцу, а скрытая человеческая трагедия делает персонажа еще глубже и жутче.

Джек Торренс выглядит настолько реалистично, что его часто называют одним из самых страшных злодеев в истории кино.

