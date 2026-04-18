Про те, що може вказати на лиходія у фільмі або серіалі, пише People.

Як можна визначити лиходія у фільмі ще до фіналу?

Коли на екрані хтось дзвонить на iPhone, ймовірно, на дзвінок відповідає позитивний персонаж.

Причина цього, як стверджують, полягає в тому, що компанія Apple нібито не дозволяє, щоб її пристроями користувалися антагоністи або негативні герої у фільмах, серіалах чи рекламі. У кіноіндустрії це правило навіть отримало назву "заборона для лиходіїв".

Хоча прямо така заборона не прописана в офіційних правилах компанії щодо використання бренду, там зазначено, що продукти Apple мають демонструватися лише у позитивному світлі та в контексті, "що вигідно відображає продукти Apple та компанію Apple Inc.".

Лише позитивні персонажі у кіно можуть використовувати продукцію Apple / Фото Unsplash

Також у документі йдеться, що заборонено використовувати торгові марки, логотипи чи інші елементи бренду Apple у зневажливому контексті.

Водночас Apple ніколи офіційно не підтверджувала і не спростовувала існування "застереження про відсутність лиходіїв".

Режисер Раян Джонсон, відомий за фільмами "Ножі наголо", "Зоряні війни: Останні джедаї" та "Петля часу", є одним із небагатьох представників кіноіндустрії, хто говорив про це правило.

"Apple дозволяє використовувати iPhone у фільмах, але – і це дуже важливо – якщо ви коли-небудь дивитеся детективний фільм, у лиходіїв не може бути iPhone перед камерою", – зазначив Джонсон в інтерв'ю Vanity Fair.

Якого лиходія вважають найбільш жахаючим в історії кіно?

Як повідомляє Collider, фільм Стенлі Кубрика "Сяйво" значно відрізняється від однойменної книги Стівена Кінга, на якому він заснований. Однк глядачі обожнюють його. Однією з головних причин популярності цього фільму є персонаж Джека Торренса та моторошна гра Джека Ніколсона.

Джек Ніколсон у фільмі "Сяйво" / Фото Warner Bros. Pictures

"Сяйво" й досі залишається обов'язковим до перегляду для поціновувачів горору значною мірою завдяки цьому персонажу. Образ турботливого батька поступово руйнується, перетворюючись на божевільного й жорстокого вбивцю, а прихована людська трагедія робить персонажа ще глибшим і моторошнішим.

Джек Торренс виглядає настільки реалістично, що його часто називають одним із найстрашніших лиходіїв в історії кіно.

