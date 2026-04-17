Найдорожчою сценою в історії кіно став епізод із фільму "Ванільне небо" режисера Кемерона Кроу. Йдеться про відкриваючу сцену, зняту на Таймс-сквер у Нью-Йорку, яка стала однією з найскладніших і найдорожчих у виробництві.

Скільки коштувала найдорожча сцена у кіно?

За оцінками, її зйомка коштувала близько 1 мільйона доларів, адже для роботи команді довелося тимчасово перекрити одну з найжвавіших площ світу. У сцені персонаж прокидається і опиняється на порожніх вулицях міста, що створює сюрреалістичну атмосферу та задає тон усьому фільму.

Для зйомок було отримано спеціальні дозволи міської влади, а часу на роботу виділили лише кілька годин, що зробило процес особливо складним. Фільм є ремейком іспанської стрічки "Відкрий очі" та поєднує елементи психологічної драми й трилера.

Скільки б коштувала така сцена у 2026 році?

Якщо перерахувати 1 мільйон доларів, витрачений у 2001 році на зйомку сцени фільму "Ванільне небо", з урахуванням інфляції, то в 2026 році ця сума становила б приблизно від 1,8 до 2 мільйонів доларів.

