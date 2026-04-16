Скільки часу тривало формування сценарію "Мегалополіс" та чому це найамбітніша робота режисера, повідомляється у Vogue Ukraine.

Читайте також Чорнобиль 40 років по тому: як сьогодні виглядає зона, чим живе і чи можна туди потрапити

Чому Коппола писав сценарій "Мегалополіса" понад 40 років?

Як відомо, ідея "Мегалополіса" з'явилася у Копполи ще на початку 1980 років. Це сталося одразу після фільму "Апокаліпсису сьогодні". Вже тоді він почав працювати над сценарієм та концепцією майбутнього фільму.

У 2001 році режисер Коппола майже запустив зйомки фільму з потужним акторським складом (Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ніро, Джеймс Гандольфіні, Ніколас Кейдж, Леонардо ДіКапріо, Рассел Кроу, Еді Фалько та Кевін Спейсі), втім після подій 11 вересня того ж року виробництво припинилося.

Крім того, Френсіс вирішив створити фільм власним коштом. Після 2001 року вдруге за фільм режисер серйозно взявся у 2019 році. Задля старту він продав виноробню, щоб зібрати 120 мільйонів доларів для продакшену.

Втім протягом десятиліть режисер постійно переписував сотні разів – понад 300 разів. А ще він змінював сюжет, додавав нові ідеї, які були натхненні історією, сучасністю тощо. В кінцевому результаті фільм вийшов у світовий прокат лише 27 вересня 2024 року.

Але і у цьому випадку не все було легко: ще у січні 2023 року, за пів року після старту знімань, у The Hollywood Reporter писали, що художник-постановник Бет Мікл та артдиректор Девід Скотт залишили проєкт. Після цього пішли й інші члени команди. Таким чином, певний час робота йшла взагалі без художнього відділу.



Кадр з фільму "Мегалополіс"

До речі! Фільм для Копполи став не просо ще однією роботою, а способом осмислити великі теми, як-от падіння імперій та майбутнє суспільства.

Про що фільм і що було найважче?

Фільм розвивається в далекому майбутньому – у місті-імперії Новий Рим. У цьому місті живе Цезар Каталіна (Адам Драйвер), архітектор, митець та урбаніст. Він створив новий хімічний елемент, а ще вміє управляти часом та простором. Загалом Каталіна намагається збудувати утопію під назвою Мегалополіс.

Але мер Нового Риму Франклін Цицерон (Джанкарло Еспозіто) вважає, що це безумством. А новий елемент мегалон шкідливий, на відмінну від металу та бетону.

Різні протистояння та інтриги починаються розвиватися навколо міста, що призводить до громадянської війни. І зупинити все це може лише проєкт Мегалополіса.

У виданні "Бабель" пишуть, що фільм "Мегалополіс" став одним із найризикованіших проєктів Копполи. Навколо проєкту виникало чимало скандалів.



Френсіс Форд Коппола у 1992 році

Одним із найгучніших був навколо промокампанії. У трейлері використали цитати відомих кінокритиків, які згодом виявилися вигаданими або перекрученими.

Окремі джерела також згадували про конфлікти та інциденти, які викликали додаткові обговорення в індустрії. Резонанс викликала і поведінка самого режисера. У мережі поширювалися відео зі знімального майданчика, де Френсіс Коппола поводиться надто фамільярно зі статистами, що також стало приводом для критики.

Які кліше є у фільмах?