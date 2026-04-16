Це величезна територія, де природа демонструє дивовижну здатність до відновлення, де проводяться наукові дослідження та навіть розвивається контрольований туризм. Про те, як виглядає Чорнобиль сьогодні, чи безпечно відвідувати зону та які уроки винесло людство, розповідає 24 Канал.

Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС?

Історія Чорнобильської катастрофи почалася з невдалого експерименту на четвертому енергоблоці, що призвів до руйнування реактора.

Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався 26 квітня 1986 року о 01:23. Це була найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики.

Вибух повністю зруйнував реактор, що призвело до викиду величезної кількості радіоактивних речовин.

Цікаво! Чимало людей у світі знають або принаймні чули про Чорнобильську трагедію. Водночас у Google й досі часто шукають "в якому році вибухнув Чорнобиль", хоча таке формулювання не зовсім коректне.

Зауважимо також, що Чорнобиль розташований в Київській області, всього за 110 кілометрів від столиці.

Чи є сьогодні радіація в Чорнобильській зоні?

Як повідомляє Saveecobot, радіаційний фон у більшості зони стабільний і безпечний для короткочасних візитів. Водночас існують специфічні радіоактивні зони Чорнобиля, де фіксують вищі рівні, наприклад, на території проммайданчику ЧАЕС та Рудого лісу.

Крім того, задля того, аби запобігти витоку радіації було встановлено так званний "Чорнобильський саркофаг". За даними ЄБРР, ця гігантська арка була насунута у 2016 році та розрахована на 100 років експлуатації, щоб локалізувати залишки палива всередині станції.

Які екологічні наслідки Чорнобильської аварії?

Екологічний вплив катастрофи є комплексним і неоднозначним. Основним наслідком став викид довгоживучих радіонуклідів, таких як Цезій-137 та Стронцій-90. Ці елементи глибоко інтегрувалися в екосистему. Вони постійно циркулюють між ґрунтом, рослинами та тваринами, що робить певні ділянки зони непридатними для сільського господарства на сотні років.

Також високі дози радіації одразу після вибуху призвели до загибелі близько 400 гектарів соснового лісу, який отримав назву "Рудий ліс".

Водночас наслідки не обмежилися лише Україною. Як підтверджує World Nuclear Association, радіоактивні опади поширилися на великі території Білорусі, Росії та частину Європи, що спричинило тривалі обмеження на споживання певних продуктів.

Екологічні наслідки Чорнобильської аварії мають і несподіваний позитивний аспект. За відсутності людей зона перетворилися на унікальний природний заповідник. Чорнобиль сьогодні є домівкою для сотень видів тварин та унікальних рослин.

Як живе Чорнобиль сьогодні?

Чорнобиль сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж у перші десятиліття після аварії. Зона відчуження, яка після серіалу 2019 року стала популярним туристичним об'єктом, у 2026 році – переважно військовий об'єкт.

Російські війська під час короткої окупації 2022 року окопалися в Рудому лісі, розграбували обладнання та залишили руйнування.

Водночас місто Прип'ять тепер більше схоже на ліс з радянськими "коробками" багатоповерхівок.

Центральна площа з готелем "Полісся", палацом культури "Енергетик" та універсамом нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Школи та басейн "Лазурний" поступово руйнуються, але колесо огляду та мозаїки досі стоять. Ці зміни яскраво демонструють фото Чорнобиля.

Чи дозволене відвідування Чорнобильської зони?

Останні роки спостерігався справжній бум на туризм в Чорнобиль. Велику роль у цьому зіграв серіал "Чорнобиль" від HBO, який повернув увагу світу до подій 1986 року. Як пише The Guardian, після виходу шоу кількість охочих побачити чорнобиль фото на власні очі зросла на 40%.

Водночас наразі Чорнобильська зона відчуження закрита для туристичних відвідувань. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році, окупацію території, пошкодження об'єктів та необхідність розмінування офіційні екскурсії призупинені на невизначений термін.

Тому легально потрапити до Прип'яті, Чорнобиля чи ЧАЕС звичайним туристам зараз неможливо. Доступ обмежений для гуманітарних місій, науковців та працівників зони за спеціальними дозволами.

Чорнобильська катастрофа: факти

Три дні тиші

Після вибуху на четвертому енергоблоці в ніч на 26 квітня 1986 року радянська влада протягом трьох діб приховувала масштаби трагедії. Не було ані офіційних повідомлень, ані застережень для населення.

Навіть у Прип’яті життя тривало у звичному режимі. Діти відвідували школу, дорослі ходили на роботу, а на ринках продавали продукти, які вже могли бути радіоактивно забруднені.

Хто постраждав найбільше

Найсерйозніших наслідків зазнала не Україна, а Білорусь. Після аварії одним із ключових факторів опромінення став радіоактивний йод, зокрема ізотоп йод-131, який уражав передусім щитовидну залозу. Найбільш вразливою групою виявилися діти та підлітки, особливо малюки до 7 років.

Тисячолітній слід

Остаточний розпад останнього радіоактивного елемента на забруднених територіях триватиме понад 24 тисячі років. Водночас рівень радіації порівняно з 1986 роком знизився у сотні разів.

Загроза другого вибуху

Після першого вибуху існувала загроза ще потужнішої катастрофи – теплового вибуху. Він міг статися, якби розплавлене ядерне паливо дісталося підземних вод. У такому разі наслідки могли бути катастрофічними не лише для ЧАЕС, а й для значної частини України, включно зі столицею.

Щоб цього не допустити, шахтарі вручну прокладали тунелі під реактором, працюючи в надзвичайно важких умовах.

Як Росія пошкодила укриття на Чорнобильській АЕС?