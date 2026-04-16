Сколько времени длилось формирование сценария "Мегалополис" и почему это самая амбициозная работа режиссера, сообщается в Vogue Ukraine.

Читайте также Чернобыль 40 лет спустя: как сегодня выглядит зона, чем живет и можно ли туда попасть

Почему Коппола писал сценарий "Мегалополиса" более 40 лет?

Как известно, идея "Мегалополиса" появилась у Копполы еще в начале 1980 годов. Это произошло сразу после фильма "Апокалипсис сегодня". Уже тогда он начал работать над сценарием и концепцией будущего фильма.

В 2001 году режиссер Коппола почти запустил съемки фильма с мощным актерским составом (Пол Ньюман, Ума Турман, Роберт Де Ниро, Джеймс Гандольфини, Николас Кейдж, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу, Эди Фалько и Кевин Спейси), впрочем после событий 11 сентября того же года производство прекратилось.

Кроме того, Фрэнсис решил создать фильм за свой счет. После 2001 года во второй раз за фильм режиссер серьезно взялся в 2019 году. Для старта он продал винодельню, чтобы собрать 120 миллионов долларов для продакшена.

Впрочем, в течение десятилетий режиссер постоянно переписывал сотни раз – более 300 раз. А еще он менял сюжет, добавлял новые идеи, которые были вдохновлены историей, современностью и тому подобное. В конечном итоге фильм вышел в мировой прокат только 27 сентября 2024 года.

Но и в этом случае не все было легко: еще в январе 2023 года, через полгода после старта съемок, в The Hollywood Reporter писали, что художник-постановщик Бет Микл и арт-директор Дэвид Скотт покинули проект. После этого ушли и другие члены команды. Таким образом, определенное время работа шла вообще без художественного отдела.



Кадр из фильма "Мегалополис"

Кстати! Фильм для Копполы стал не просто еще одной работой, а способом осмыслить большие темы, например падение империй и будущее общества.

О чем фильм и что было самое трудное?

Фильм развивается в далеком будущем – в городе-империи Новый Рим. В этом городе живет Цезарь Каталина (Адам Драйвер), архитектор, художник и урбанист. Он создал новый химический элемент, а еще умеет управлять временем и пространством. В общем Каталина пытается построить утопию под названием Мегалополис.

Но мэр Нового Рима Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито) считает, что это безумием. А новый элемент мегалон вредный, в отличие от металла и бетона.

Различные противостояния и интриги начинаются развиваться вокруг города, что приводит к гражданской войне. И остановить все это может только проект Мегалополиса.

В издании "Бабель" пишут, что фильм "Мегалополис" стал одним из самых рискованных проектов Копполы. Вокруг проекта возникало немало скандалов.



Фрэнсис Форд Коппола в 1992 году

Одним из самых громких был вокруг промокампании. В трейлере использовали цитаты известных кинокритиков, которые впоследствии оказались вымышленными или искаженными.

Отдельные источники также упоминали о конфликтах и инцидентах, которые вызвали дополнительные обсуждения в индустрии. Резонанс вызвало и поведение самого режиссера. В сети распространялись видео со съемочной площадки, где Фрэнсис Коппола ведет себя слишком фамильярно со статистами, что также стало поводом для критики.

Какие клише есть в фильмах?