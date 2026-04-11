Современное кино все чаще ловит зрителей не только на зрелище, но и на ощущении дежавю. Это называется клише – знакомые приемы, которые постоянно повторяются в историях и со временем теряют свою оригинальность. Сам термин происходит из французского языка и изначально означал что-то вроде стереотипа или отпечатка, что многократно воспроизводится.

Украинцы могут не сходиться во вкусах к кино, но есть вещи, которые раздражают почти всех, а именно те самые повторяющиеся приемы. Они настолько знакомы, что иногда кажется: ты уже видел этот сюжет, просто актеры в нем другие.

Какие клише в фильмах и сериалах больше всего раздражают украинцев?

Дом мечты с привидениями

Все начинается идеально: семья покупает дешевый дом. Конечно же, слишком дешевый. И, конечно же, он проклят. Кто-то в семье – писатель с творческим кризисом, ребенок рисует что-то жуткое и называет это "своим другом", а взрослые игнорируют очевидное до последнего. И зритель уже знает: герой обязательно пойдет проверять подвал.

Герой, который не оборачивается

Позади взрыв, но главный герой идет вперед, не оглядываясь. В перестрелках враги стреляют толпой и не попадают, зато герой с одного выстрела попадает точно в цель. О реализме здесь речь не идет.

Вор, который слишком много говорит

Антагонист уже почти победил, но вместо финала начинает подробно объяснять свой план. Долго, пафосно и со всеми подробностями – именно столько времени, чтобы герой успел спастись.

Беглец, который обязательно упадет

Жертва убегает, оглядывается и падает. Вместо того чтобы спрятаться или изменить направление, она громко кричит и фактически помогает преследователю себя найти.



Беглец, который обязательно упадет / скриншот из видео

"Давайте разделимся"

Темнота, странные звуки, только что погиб друг, и лучшее решение, которое находят герои – это разделиться. Кто-то идет в подвал, кто-то на чердак, и каждый по отдельности оказывается в опасности.

"Встретимся завтра"

Герои договариваются о встрече и кладут трубку без всяких деталей: ни времени, ни места. Но странным образом они всегда находят друг друга.

Бомба с таймером

Если в фильме есть бомба, у нее обязательно будет таймер. И обезвредят ее ровно на последней секунде, не раньше и не позже.

Идеальный вид в любой ситуации

Герои просыпаются после тяжелой ночи и выглядят безупречно. После побега через лес или опасностей их вид остается таким же: идеальные прически, чистая одежда и никаких следов усталости.

Идеальная внешность в любой ситуации / фото Canva

Школьная сказка

В киношных школах все танцуют как профессионалы, "серая мышка" становится королевой бала за несколько дней, а для перевоплощения достаточно просто снять очки. И почти всегда появляется история любви по тому же сценарию.

Завтрак, который никто не ест

Мама готовит завтрак, но никто его не ест. Кто-то опаздывает, кто-то берет только глоток кофе, и вся еда остается стоять на столе.

Амнезия, беременность и "ложная надежда"

Беременность в кино часто "обнаруживается" через обморок или внезапную тошноту. После аварий герои теряют память. Полиция приезжает тогда, когда уже все произошло. А если герой показывает фото семьи – это почти гарантия, что он погибнет первым.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?