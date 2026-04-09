О том, какую неожиданную надпись спрятали в титрах фильма "Гарри Поттер и кубок огня", пишет Screen Rant.
Какую надпись заметили в титрах фильма "Гарри Поттер и кубок огня"?
В фильме "Гарри Поттер и кубок огня" внимательные фанаты нашли забавную шутку от создателей. В ленте, где одним из испытаний Турнира трех волшебников является встреча с драконами, авторы решили подшутить над зрителями.
Так, в титрах появляется надпись, что "во время съемок ни один дракон не пострадал".
Секретная надпись в титрах / Фото Screen Rant
Это является отсылкой к стандартной формулировке, которую обычно добавляют в фильмах, где используют настоящих животных.
В то же время в самом фильме все драконы, конечно же, были созданы с помощью спецэффектов.
В каком еще фильме о Гарри Поттере есть скрытая деталь в титрах?
Как пиши Collider, в финальных титрах фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" появляется известная Карта мародера, на которой вместо привычных персонажей размещены имена актеров и членов съемочной группы. Внимательные зрители могут заметить короткий эпизод в нижней части карты: там видно две пары следов, стоящих в довольно неоднозначной позе.
Титры в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана": смотрите видео
Одна пара отпечатков ног расположена вплотную и направлена к стене, тогда как другая стоит рядом, повернувшись в противоположную сторону. При этом следы, обращены к стене, будто слегка двигаются. Такая деталь наталкивает на мысль, что это могут быть двое учеников Хогвартса в довольно пикантной ситуации или же просто в игривых объятиях.
Эту шутку скрыл в титрах цифровой художник Рус Ветерелл. В одном из интервью для The Huffington Post он объяснил, что, по его замыслу, персонажи на карте просто обнимаются.
Когда состоится премьера сериала "Гарри Поттер"?
Сериал о Гарри Поттере сейчас находится на стадии производства. Однако уже появились первые ориентировочные даты премьеры.
Об этом рассказал глава HBO и HBO Max Кейси Блойс в интервью Deadline. По его словам, выход проекта запланирован на 2027 год.
Премьера может состояться в начале года. Речь идет о периоде с января по апрель. При этом точную дату релиза создатели пока не называют.