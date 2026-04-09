Про те, який несподіваний напис сховали у титрах фільму "Гаррі Поттер і келих вогню", пише Screen Rant.
Який напис помітили у титрах фільму "Гаррі Поттер і келих вогню"?
У фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню" уважні фанати знайшли кумедний жарт від творців. У стрічці, де одним із випробувань Турніру трьох чарівників є зустріч із драконами, автори вирішили пожартувати над глядачами.
Так, у титрах з'являється напис, що "під час зйомок жоден дракон не постраждав".
Секретний напис в титрах / Фото Screen Rant
Це є відсилкою до стандартного формулювання, яке зазвичай додають у фільмах, де використовують справжніх тварин.
Водночас у самому фільмі всі дракони, звісно ж, були створені за допомогою спецефектів.
У якому ще фільмі про Гаррі Поттера є прихована деталь в титрах?
Як пиши Collider, у фінальних титрах фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" з'являється відома Карта мародера, на якій замість звичних персонажів розміщено імена акторів і членів знімальної групи. Найуважніші глядачі можуть помітити короткий епізод у нижній частині карти: там видно дві пари слідів, що стоять у доволі неоднозначній позі.
Титри у фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану": дивіться відео
Одна пара відбитків ніг розташована впритул і спрямована до стіни, тоді як інша стоїть поруч, повернувшись у протилежний бік. При цьому сліди, звернені до стіни, ніби злегка рухаються. Така деталь наштовхує на думку, що це можуть бути двоє учнів Гоґвортсу в досить пікантній ситуації або ж просто в грайливих обіймах.
Цей жарт приховав у титрах цифровий художник Рус Ветерелл. В одному з інтерв'ю для The Huffington Post він пояснив, що, за його задумом, персонажі на карті просто обіймаються.
Коли відбудеться прем'єра серіалу "Гаррі Поттер"?
Серіал про Гаррі Поттера наразі перебуває на стадії виробництва. Однак вже з'явилися перші орієнтовні дати прем'єри.
Про це розповів голова HBO та HBO Max Кейсі Блойс в інтерв'ю Deadline. За його словами, вихід проєкту запланований на 2027 рік.
Прем'єра може відбутися на початку року. Йдеться про період із січня по квітень. Водночас точну дату релізу творці поки не називають.