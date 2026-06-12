Фільми Marvel уже багато років об'єднують мільйони шанувальників по всьому світу, а актори, які зіграли культових супергероїв, нерідко підтримують дружні стосунки і поза знімальним майданчиком. На честь десятиріччя кіновсесвіту Marvel більшість оригінальних "Месників" навіть вирішили зробити спільне татуювання. Однак один із них від цієї ідеї відмовився.

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Хто з акторів не зробив спільне татуювання з іншими "Месниками"?

У 2018 році стало відомо, що більшість акторів оригінального складу "Месників" зробили однакові татуювання на честь десятиріччя кіновсесвіту Marvel та першого фільму команди, який вийшов у 2012 році. Серед них були Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт, Кріс Еванс, Джеремі Реннер та Скарлетт Йоганссон. Єдиним, хто не підтримав цю традицію, став Марк Руффало, який виконав роль Брюса Беннера (Галка).

Тривалий час актор не пояснював свого рішення, однак пізніше розповів про причину під час участі у шоу Джиммі Феллона. За словами Руффало, він просто боїться голок, тому не наважився зробити татуювання.

Марк Руффало на шоу Джиммі Феллона: дивитись відео

Крім того, актор із гумором зазначив, що сьогодні татуювання мають майже всі, а він хоче залишатися своєрідним "панк-рокером", який не йде за загальною тенденцією.

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Після цього ведучий жартома запропонував акторові показати місце, де могло б бути татуювання, однак Руффало лише посміявся. Водночас він не виключав, що колись усе ж може змінити свою думку, хоча жодних підтверджень цього так і не було.