Фильмы Marvel уже много лет объединяют миллионы поклонников по всему миру, а актеры, сыгравшие культовых супергероев, нередко поддерживают дружеские отношения и за пределами съемочной площадки. В честь десятилетия киновселенной Marvel большинство оригинальных "Мстителей" даже решили сделать общую татуировку. Однако один из них от этой идеи отказался.

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Кто из актеров не сделал совместную татуировку с другими "Мстителями"?

В 2018 году стало известно, что большинство актеров оригинального состава "Мстителей" сделали одинаковые татуировки в честь десятилетия кинематографической вселенной Marvel и первого фильма команды, вышедшего в 2012 году. Среди них были Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джереми Реннер и Скарлетт Йоханссон. Единственным, кто не поддержал эту традицию, стал Марк Руффало, исполнивший роль Брюса Беннера (Халка).

Долгое время актер не объяснял своего решения, однако позже рассказал о причине во время участия в шоу Джимми Фэллона. По словам Руффало, он просто боится игл, поэтому не решился сделать татуировку.

Марк Руффало в шоу Джимми Фэллона: смотреть видео

Кроме того, актер с юмором отметил, что сегодня татуировки есть почти у всех, а он хочет оставаться своеобразным "панк-рокер", который не следует общей тенденции.

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После этого ведущий в шутку предложил актеру показать место, где могла бы быть татуировка, однако Руффало лишь посмеялся. В то же время он не исключал, что когда-нибудь все же может изменить свое мнение, хотя никаких подтверждений этому так и не было.