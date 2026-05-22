Про те, скільки назв змінив серіал "Друзі", розповідає Mental Floss.

Яку назву міг отримати серіал "Друзі"?

На початку 1990-х співавтори серіалу "Друзі" Девід Крейн і Марта Кауфман створили семисторінковий пітч для нового ситкому під назвою "Insomnia Café".

Тодішня концепція значно відрізнялася від фінальної версії. Зокрема, центральною романтичною лінією мали стати не Росс і Рейчел, а Джої та Моніка.

Після того, як телеканал NBC придбав пілотний епізод, проєкт почав змінюватися. Серіал перейменували на "Friends Like Us" ("Друзі, як ми"), а згодом тодішній президент NBC Уоррен Літтлфілд запропонував ще один варіант – "Across the Hall" ("Через коридор").

Втім, на цьому пошуки не завершилися. Перед стартом зйомок шоу отримало ще одну робочу назву – "Six of One" ("Шестеро за одного"). І лише напередодні прем'єри творці остаточно зупинилися на простій назві "Friends".

У підсумку саме під цією назвою серіал дебютував 22 вересня 1994 року та став одним із найуспішніших ситкомів в історії телебачення.

Чому розглядали саме ці назви?

Як повідомляє IAMNOTASTALKER із посиланням на книгу журналіста Сола Аустерліца "Generation Friends", ідея назви серіалу "Insomnia Café" могла виникнути після того, як Марта Кауфман звернула увагу на однойменну кав'ярню в Лос-Анджелесі.

Автор книги пише, що незвичний заклад із диванами та неформальною атмосферою привернув увагу сценаристки й підштовхнув до роздумів про шоу, у центрі якого були б друзі.

Через роки це підтвердила Кауфман в інтерв'ю для Television Academy. Вона розповіла, що ідея серіалу "Друзі" виникла, коли Кауфман і Крейн просто йшли вулицею Нью-Йорка і побачили реальне кафе "Insomnia Café".

О, це було б круте місце для наших персонажів,

– подумали вони.

Кауфман також згадує момент, коли їм повідомили, що шоу ставлять у вигідний слот – вечір четверга. Саме тоді NBC також запропонувала змінити назву на "Friends". За словами Кауфман, коли Кевін Брайт дізнався про це, то сказав: "Можете називати нас хоч Кеворкяном".

Тобто творці були готові на будь-яку назву, аби тільки шоу запустили в хороший ефірний слот.

Чому "Друзі" могли розпастися після першого сезону?

Раніше ми розповідали, що після шаленого успіху першого сезону серіалу "Друзі" студія Warner Brothers почала окремо вести переговори з акторами щодо гонорарів. Такий підхід міг розділити команду.

Однак виконавець ролі Росса Девід Швіммер запропонував колегам діяти разом і вимагати однакових контрактів для всіх. Попри спроби студії запропонувати окремим акторам вигідніші умови, шестірка зірок залишилася єдиною.

Це рішення було ризикованим, адже будь-кого з них могли замінити. У результаті стратегія спрацювала. Так актори дійшли від 22 тисяч доларів за серію на старті до мільйона доларів за епізод у фінальному сезоні.