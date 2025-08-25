Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA на YouTube.

Як Швіммер врятував "Друзів" від розпаду?

Після першого сезону, коли серіал "Друзі" став мегахітом, студія Warner Brothers почала вести переговори з кожним зірковим учасником окремо, пропонуючи різні гонорари. Такий підхід мав розколоти команду й не допустити колективних вимог щодо оплати.

Однак Девід Швіммер, виконавець ролі Росса, запропонував колегам діяти разом: або всі погоджуються на однакові умови, або ніхто. Це рішення було ризикованим, адже у випадку провалу когось з акторів могли замінити.

Всього одне рішення зберегло команду "Друзів" / Фото Warner Bros. Television

Студія намагалася "зламати" команду, пропонуючи більш вигідні угоди окремим акторам, та Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Ліза Кудроу залишилися єдиними.

У результаті їхня стратегія спрацювала. З 22 тисяч доларів за серію у першому сезоні кожен з шести головних акторів отримував до мільйона доларів за епізод у фінальному сезоні. Це стало унікальним випадком у Голлівуді.